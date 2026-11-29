В селе Акима Тункогоченского округа у семейной пары – Сергея и Марии – родился четвертый сын, рассказали в МАКС-канале Забайкальского края.

Мальчика назвали Иваном. У него целых три старших брата – Никита, Владислав и Данил.

«Отец работает машинистом энергоустановок в ООО «ХэвелЭнергосервис». Эта компания обслуживает солнечную электростанцию в населенном пункте, – рассказали в региональном правительстве. – Мать трудилась там же кладовщиком, сейчас находится в декрете».

Напомним, что в регионе действует чат-бот «Многодетная семья Забайкальского края», где рассказывается о мерах поддержки им, порядке оформления пособий, и содержатся полезные ссылки.