21 ноября на улице Ямаровская в столице Забайкалья состоялась универсальный ярмарка выходного дня, сообщили в официальном МАКС-канале администрации городского округа «Чита».

«Участие в ней приняли 48 продавцов», – рассказали в управлении потребительского рынка мэрии. – За день горожане купили 6 тонн мяса, 200 килограммов рыбы и рыбной продукции и 300 килограммов овощей».

Читинцы приобрели 100 килограммов фруктов и сухофруктов, 100 литров меда, 50 килограммов мясных полуфабрикатов, 30 килограммов сала и 50 литров ягод.

Следующая ярмарка состоится в районе улиц Лазо-Ярославского 28 ноября (6+).