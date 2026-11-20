Владимира Антонца вновь избрали секретарём Забайкальского регионального отделения «Единой России» во время партийной конференции 20 ноября 2026 года.

Другими кандидатами в тайном голосовании, помимо Владимира Антонца, были руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Забайкалья Дмитрий Виногродский и зампред правительства Забайкальского края, заместитель губернатора Наталья Щербина.

За Владимира Антонца проголосовали 78 однопартийцев.

Напомним, губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к делегатам конференции «Единой России» и поздравил партию с 25-летием.