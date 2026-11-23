Перед новогодними праздниками меры контроля за незаконными рубками хвойных деревьев усиливают, чтобы защитить молодняк сосен и елей, сообщили в пресс-службе Минлеса Забайкальского края.

«Для защиты зелёных богатств края усиливаются меры контроля. Организуются лесные патрули в местах, где чаще всего происходят самовольные рубки, проводятся совместные рейды с сотрудниками полиции. Ведётся контроль законности заготовки и продажи деревьев на рынках и ёлочных базарах», — уточнила начальник управления госнадзора и охраны леса краевого Минлеса Марина Клиентова.

В регионе главные задачи — пресечь незаконные рубки и не допустить продажи деревьев, заготовленных самовольно. Браконьерам грозят административные штрафы, также придётся возместить ущерб лесному фонду — сумма может оказаться ощутимой.

«А в предусмотренных законом случаях, например, при причинении крупного ущерба или при групповом нарушении, наступает уголовная ответственность», — подчеркнула Марина Клиентова.

Граждан призывают при покупке новогодних деревьев на на ёлочных базарах или с рук требовать документы, подтверждающие законность заготовки и продажи: акт купли-продажи, товарную накладную или договор.

Сообщить о незаконной рубке или продаже деревьев без документов можно по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-100-94-00 (прямая линия Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства).