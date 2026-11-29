В Забайкальском крае темпы роста цен ниже, чем в среднем по России в два раза, сообщил губернатор Александр Осипов на «Прямом разговоре» (18+) с жителями.

«Этому способствовал программа «Сделано в Забайкалье». За время её работы построили и модернизировали более 60 предприятий, выпускающих местные продукты», – заявил он.

Региональный минэкономразвития предоставляет индивидуальным предпринимателям транспортные средства, благодаря чему их продукция доходит до всех муниципалитетов. Параллельно проходят ярмарки. Производители выезжают в населенные пункты и реализуют товары, делая их более доступными.