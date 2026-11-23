Краснокаменский городской суд вынес приговор троим жителям села Маргуцек за покушение на кражу — мужчины слили с тепловоза 1453 литра дизельного топлива, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в сентябре 2025 года машинист тепловоза вместе с помощником машиниста и его приятелем слили топливо, однако не смогли довести преступление до конца и распорядиться похищенным, так как их задержала транспортная полиция.

Суд учёл мнение заместителя Борзинского транспортного прокурора и назначил фигурантам штрафы 50–60 тысяч рублей. С одного из подсудимых дополнительно взыскали в доход государства 300 тысяч рублей — это эквивалент стоимости транспорта, на котором мужчины совершали преступление.