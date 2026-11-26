К 5-6 годам вырабатывается основная иммунная память, и дети, посещающие детский сад, начинают болеть реже, сообщила chita.aif.ru врач-педиатр Детского клинического медицинского центра Вера Турышева.

«Начиная посещать детский сад, дети контактируют с большим количеством людей, а значит — встречают большое количество разных вирусов. В группе ОРВИ их более 200 видов. Отсюда и появляются частые болезни», — рассказала Вера Турышева и отметила, что в норме ребёнок может болеть 3-4 раза в год.

Как отличить адаптацию к детсаду от серьёзных проблем со здоровьем и что делать родителям — в материале «Опять кашель! Что делать, если ребёнок часто болеет».