Дочь Милена стала двенадцатым ребёнком в семье Анны и Андрея из Красного Чикоя, сообщили в пресс-службе Департамента ЗАГС Забайкальского края.

Заведующая отделом ЗАГС Ольга Ситникова поздравила Анну с наступающим Днём матери, а семью — с пополнением.

Старших сестёр маленькой Милены зовут Софья, Серафима, Кира и Зарина, а братьев — Евгений, Елисей, Тихон, Тимофей, Родион, Варлаам и Александр.

Мать семейства занимается воспитанием детей, а отец держит небольшое СТО, занимается ремонтом автомобилей для СВО, готовит гуманитарную помощь для бойцов. Семья сейчас живёт в съёмном доме, но планирует построить собственный.

В Департаменте ЗАГС напомнили, что за последние 7 лет в Забайкалье число многодетных семей выросло почти на 15%. В 22,5 тысячи семей растут около 74 тысяч детей.

Многодетные семьи могут ознакомиться с мерами поддержки в чат-боте (0+) «Многодетная семья Забайкальский край» в МАКС.