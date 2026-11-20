Специалистов для Тасеевского месторождения планируют с 2027 года готовить в филиале Горного колледжа имени Агошкова, который откроют в Балее, сообщила министр науки Забайкалья Наталья Викулова во время рабочего визита губернатора региона в Балейский округ.

По словам Натальи Викуловой, обучение первой группы из 25 человек собираются начать в 2027 году на базе педагогического колледжа.

Для освоения Тасеевского золоторудного месторождения предприятию потребуются около 1800 сотрудников. После запуска золотоизвлекательной фабрики необходимость в работниках особенно возрастёт.

Напомним, горные работы на Тасеевском карьере остановили в 1995 году, карьер затопили. С марта 2023 года идёт работа над возобновлением разработки месторождения.