Новые светофоры начали работать на трёх перекрёстках в Чите, где часто случались ДТП, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы ликвидировать места концентрации ДТП, трёхсекционные светофоры с табло обратного отсчёта обустроили на перекрёстках улиц Ленина — Журавлёва в центре города, Рокоссовского — Жукова и Рокоссовского — Фадеева на КСК.

Светофоры на КСК подключили 18 ноября 2026 года, а на углу Ленина — Жукова они заработали 19 ноября.

Напомним, на сложном перекрёстке Ленина — Журавлёва автомобиль столкнулся с троллейбусом 29 октября.