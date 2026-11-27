Дальнобойщик из Санкт-Петербурга поблагодарил инспекторов ДПС и пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Нерчинского отдела полиции за помощь на дороге — его большегруз застрял на перевале, сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

Водитель вёз груз из Ленинградской области в Балей, но из-за плохой погоды и наледи не смог подняться на перевал на дороге Нерчинск — Шоноктуй. Сотрудники Госавтоинспекции заметили стоящий большегруз, проезжая мимо.

«Я вчера не вышел в подъём. Они там, видимо, патрулировали участок и подъехали. Помогали и цепи таскать, и остальное. От души благодарен, дай Бог им здоровья и всего-всего. Если бы не они, я бы там до сих пор стоял», — поделился дальнобойщик.

Полицейские сообщили о ситуации в специализированные службы, а также своими руками помогли водителю: установили цепи на колёса большегруза, подсыпали дорогу песком, регулировали движение на участке. Совместными усилиями грузовик удалось отбуксировать на перевал, движение восстановили.