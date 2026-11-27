Читинский автоэксперт Алексей Стрельников рассказал «Забайкальскому рабочему» о выборе зимних шин и правилах, как ездить зимой на машине.

По словам эксперта, лучше не затягивать со сменой летних шин на зимние, особенно в резко континентальном климате Забайкалья.

«Погода у нас крайне обманчива. Утром светит яркое солнце, а вечером уже идёт снег. И это напрямую влияет на коэффициент сцепления шин колёс с дорогой. Самое главное, чтобы так называемая зимняя резина была нестарой. В противном случае она просто дубеет и теряет свои свойства. Внимательно смотрите на маркировке дату выпуска. Также важно, чтобы шины были не изношенные. Следите за остаточной высотой протектора», — указал Алексей Стрельников.

Кроме того, автоэксперт рекомендует водителям не спешить при езде по гололёду. Самое опасное — это неуправляемый занос.

«Автомобиль просто не будет слушаться, и последствия могут абсолютно непредсказуемыми. Простыми словами, со сменой шин необходимо менять и стиль вождения», — подытожил собеседник издания.