С 10 по 16 ноября в Забайкальском крае подорожали женские гигиенические прокладки (3,7%) и напольные электропылесосы (1%) и другие непродовольственные товары, сообщили в пресс-службе Забайкалкрайстата.

Также стали дороже туалетная бумага (0,7%), смартфоны (0,6%), шампуни (0,2%), майки, а также мужские бельевые футболки, детские футболки и телевизоры (0,1%).

Кроме того, снизились цены кроссовые туфли для детей (2,6%), женские эластичные колготки (2,5%), мужские носки (1,5%), детские бумажные подгузники, кроссовые туфли для взрослых (1,2%), брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани (0,2%), а также хозяйственное мыло и зубные щетки (0,1%).