Перспектива лишиться автомобиля и земельного участка побудила жительницу Улётовского округа погасить задолженность по кредиту более 1,3 млн рублей и почти 100 тысяч рублей исполнительского сбора, сообщили в пресс-службе УФССП России по Забайкальскому краю.

«С заработной платы гражданки уже несколько лет удерживались незначительные суммы, что, конечно, не устраивало банк, но женщина никаких дополнительных мер для погашения кредита не предпринимала», — уточнила судебный пристав-исполнитель Улётовского РОСП Оксана Щекотурова.

У должницы в собственности имеются автомобиль Nissan Vanette и участок земли. Женщину вызвали в отделение, где арестовали машину с перспективой продажи на торгах. Также судебные приставы предупредили о возможности применить такие же меры к участку.

После этого жительница Забайкалья оперативно погасила долг и заплатила исполнительский сбор.