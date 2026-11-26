Читинского ювелира оправдали по делу об уклонении от процесса глубокой очистки драгметаллов, сообщили на сайте Забайкальского краевого суда.

По данным суда, он пять лет скупал ювелирные изделия и лом драгметаллов, однако не направлял этот материал на аффинаж. Без прохождения указанной процедуры осталось почти 5 кг драгоценных металлов стоимостью около 12 млн рублей.

Суд первой инстанции решил, что ювелир принимал от людей бывшие в употреблении ювелирные изделия, содержащие в своем составе драгметаллы. Затем он ремонтировал их либо изготавливал новые, однако всегда возвращал остатки металла заказчику. В таких обстоятельствах он не был обязан направлять какой-либо драгметалл на аффинаж.

В итоге подсудимого оправдали. Прокуратура не согласилась с решением и обжаловала его.

Суд апелляционной инстанции оставил оправдательный приговор оставлен без изменения.