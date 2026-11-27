Банк может повысить ставку по ипотеке в одностороннем порядке в крайне редких случаях, и тогда необходимо обратиться в компанию за разъяснениями, рассказал «МК в Чите» юрист Алексей Бадураев.

По словам собеседника издания, за ситуацией с ипотечными ставками следит регулятор — Центробанк России. Однако ставка может подняться, если не выполнены какие-либо условия договора, например, по страхованию залога.

Если клиент обратился в банк за разъяснениями, но не получил реакции, нужно написать уполномоченному по финансовым вопросам.

«Это специальная служба, созданная Центробанком. Здесь помогут разобраться в ситуации», — уточнил юрист.