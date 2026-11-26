Морозы до -25 градусов и небольшой снег ожидаются 27 ноября в Забайкальском крае, сообщили на сайте Забгидрометцентра.

В крае местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10 -15, местами -5 -10, по восточной половине региона -20 -25, днем -2 -7, местами -11 -16, по северным районам Забайкалья -16 -21.

В Чите без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем до 4-9 м/с. Столбик термометра достигнет ночью -8 -10, днем до -3 -5 градусов.