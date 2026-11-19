Большую ледяную горку «Чудесный мир», глобус, горки-волны и карту Забайкальского края установят на площади Ленина к Новому году, сообщили на сайте краевого Министерства культуры со ссылкой на сайт Госзакупок.

«Чудесный мир» будет представлять собой горку высотой 2,5 метра с 6 скатами с разных сторон. В центре композиции установят ледяной глобус со скульптурами мальчика и девочки. Второй ледяной комплекс назовут "Приключения", в нём гости увидят маленькие горки в форме кораблей и волн», — говорится на сайте.

Аллеи площади назовут в честь забайкальских рек, а периметр украсят гирляндами, что будет символизировать звёздное небо.

Цена ледового городка составит 46,2 млн рублей, а установить его должны не позднее 25 декабря.