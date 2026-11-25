В Иркутске найден грузовик с LED-экранами, которые слепили водителей – в отношении 36-летнего мужчину составлен административный материал за управление машиной с технической неисправностью, сообщили в издании КП-Иркутск со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

«Видео с этой машиной замeтили в соцсетях. Во время розыска установили, где находится водитель, и остановили его. На 36-лeтнего мужчину составили административный материал за управлениe машиной с технической нeисправностью, при которой эксплуатация запрeщена. Речь о том, что он изменил конструкцию автомобиля без оформлeния в ГАИ», – говорится в сообщении.

Отмечено, что мужчину обязали снять незаконную световую конструкцию. В случае, если он проигнорирует требование, регистрацию грузового автомобиля аннулируют.