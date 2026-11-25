Уголовное дело в отношении жителя Читы, которого обвиняют в смертельной аварии на трассе, передали в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

По версии следствия, 20 августа 2025 года около 08:00 не имеющий водительских прав мужчина после распития алкоголя в сауне катался со своим другом на автомобиле Toyota Vista Ardeo, принадлежащего другому знакомому. На трассе «Байкал» в районе Лесного городка при обгоне он пересек сплошную линию, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем ISUZU ELF.



В результате не пристегнутый ремнями безопасности пассажир Toyota скончался на месте до приезда скорой помощи. Сам водитель получил тяжкий вред здоровью.

Во время следствия читинец не признал вину и заявил, что за рулем был неизвестный ему человек, которого они якобы подобрали ранее. Однако это было опровергнуто показаниями проезжавших мимо свидетелей и заключением экспертов.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Читинский районный суд.

24-летнему жителю Читы грозит до 12 лет лишения свободы.