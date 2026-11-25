Норматив отчислений в бюджеты городских округов от НДФЛ снизят в Забайкалье с 6% до 3,2%, а освободившиеся средства будут направлять в том числе на благоустройство, соответствующий законопроект, инициированный губернатором Александром Осиповым, приняли в первом чтении 25 ноября на заседании Заксобрания Забайкальского края.

«Высвободившиеся средства планируется направлять городским округам целевым образом — на благоустройство территорий и решение вопросов местного значения», — уточнила министр финансов Забайкалья Вера Антропова.

Депутаты Заксобрания края обсуждали на заседании и другой законопроект, который разработала Дума Читы. По нему предполагалось ввести единый норматив отчисления НДФЛ в городские округа — 15%. Этот законопроект парламент отклонил.

Напомним, с 2019 года в Забайкалье направили на благоустройство более 7 млрд рублей. Эти итоги подвёл губернатор Александр Осипов.