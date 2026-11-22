В Сретенский округ доставили более 200 овощных наборов для пострадавших от паводков, сообщили на официальном портале Забайкальского края. Такие комплекты привезли жителям поселений Усть-Наринзор, Дунаево, Куэнга и Кокуй.

«В каждый из них на одного на человека входит 50 кг картофеля, 20 кг капусты, а также по 10 кг моркови, свеклы и лука», – пояснили в правительстве Забайкалья.

В начале следующей недели аналогичную помощь доставят в Могочинский округ.

Дополнительно овощные наборы получат 624 семьи из Нерчинского, Сретенского, Чернышевского, Читинского округов и Читы. Всего на закупку сельхозпродукции в в этих целях выделили 3 миллиона рублей из регионального бюджета.