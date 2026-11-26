Спортивные сумки, бутылки для воды и душевные подарки порадуют спортивных наставников Забайкалья, об этом они сообщили корреспонденту chita.aif.ru.

«Мечтаю о массажной подушке с подогревом, которая будет помогать мне расслабляться после нескольких проведённых подряд тренировок. Ещё порадует видеооткрытка от воспитанников. В обычные дни мы мало делимся воспоминаниями и впечатлениями, а такую открытку я бы обязательно сохранила и с удовольствием пересматривала», — рассказала тренер по дзюдо и самбо, руководитель Федерации сумо Забайкальского края Ольга Бакурская.

Каким ещё подаркам будут рады забайкальские тренеры, рассказали в нашем материале «Что подарить тренеру: наставники мечтают получить профессиональные подарки».