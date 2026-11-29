Губернатор Забайкалья Александр Осипов на «Прямом разговоре» свёл итоги последних лет к трём сдвигам, которые, по его словам, прошли без шума, но изменили положение дел.

Первый – рынок труда. От уровня безработицы в 25% регион вышел на среднероссийские значения. Заработные платы также стали заметно выше средних по стране.

Второй – кадровая структура. Осипов напомнил: когда запускался Быстринский ГОК, 80-90% работников были «привозными». Сейчас на всех предприятиях с самого начала растёт доля местных жителей, и они занимают позиции, где требуется наибольшая квалификация.

Третий – настроения молодёжи. Губернатор заявил: она ищет перспективы внутри региона – от учебы до самореализации. Переломить тенденцию окончательно удастся, когда родители и учителя начнут смотреть на Забайкалье в разрезе 5, 10, 15 лет. «Динамика и перспективы у нас большие», – обозначил он.

Среди задач на будущее руководитель региона выделил две. Первая – повышение рождаемости. Вторая – взращивание сильных руководителей.

После разговора Александр Осипов сообщил: за три часа пришло свыше двух тысяч вопросов – о тепле в домах и дровах, ремонте школ и детсадов, свете на улицах, вывозе мусора, поддержке семей участников СВО и помощи на передовой. По каждому обращению он пообещал дать поручение профильному министерству или главе района. «Ни одно обращение не потеряется», – подчеркнул губернатор Забайкалья.