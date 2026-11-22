21 ноября на 270-ом километре дороги «Чита-Забайкальск» остановили автомобиль «Фольксваген Туарег», сообщили в МАКС-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

Причиной тому стали нарушения траектории движения и езда с постоянно включенным поворотником. За рулем находился 28-летний мужчина без водительского удостоверения. При проверке у него выявили признаки опьянения. Освидетельствование показало 1,190 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

«На местного жителя составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Машину отправили на штрафстоянку», - рассказали в Госавтоинспекции Забайкалья.