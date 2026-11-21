Притон с интимными услугами на съёмной квартире накрыли в Чите — 44-летний организатор вовлекал в проституцию девушек, в том числе 16-летнюю читинку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

По оперативным данным полиции, мужчина обеспечивал проституткам жильё, транспорт, сотовые телефоны и физическую охрану. Жил сутенёр в той же квартире, где девушки оказывали интимные услуги.

Мужчину задержали оперативники и следователи при поддержке Росгвардии. Во время обыска из квартиры изъяли мобильные телефоны, рекламные визитки, черновики и свёрток с белым порошком — вещество отправили на экспертизу.

В отношении читинца возбудили уголовные дела о вовлечении в проституцию и организации занятий проституцией. Правоохранители устанавливают других возможных фигурантов.