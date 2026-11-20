Вакцинация от гриппа продолжается в регионе до 30 ноября 2026 года — по данным на 19 ноября, прививки получили 509 587 забайкальцев, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Общее число привитых составляет 87,3% от плана. Среди детей вакцинацию от гриппа прошли 172 277 человек (98,4% плана), среди взрослых — 337 310 человек (82,6% плана).

В ведомстве напомнили, что вакцинация — единственная специфическая профилактика гриппа, она формирует иммунитет к вирусам типа А и B. Российские вакцины от гриппа эффективны и безопасны, их состав пересматривают каждый год. В этом сезоне состав отличается от вакцин 2025 года по трём штаммам.

«Прививки против гриппа для групп риска (лиц, относящихся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании) проводятся бесплатно в поликлиниках Читы и округах, районах края. Организована работа прививочных бригад в учреждениях образования, на социальных объектах, в рабочих коллективах», — отметили в Управлении.