Многодетных мам чествовали в Городском отделе ЗАГС — мероприятие приурочили ко Дню матери, сообщили в пресс-службе Департамента ЗАГС Забайкальского края.

Встречу посвятили сотрудницам ведомства, которые сочетают работу с воспитанием троих детей, а также заботами по дому и собственными хобби: Юлии Варданян, Наталье Красновой, Елене Рудых, Анне Перфильевой, Эльвире Тепловой и Диане Серебряковой. Гостьи праздника поделились материнским опытом и дали советы тем, кто задумывается о большой семье.

«Мы можем достигнуть в социуме любых высот, но самым главным достижением для нас всегда остаётся материнство. На Руси говорили, что дети — это наш суд на миру. И как прекрасно, когда ты имеешь возможность смотреть на своих повзрослевших детей, видеть плоды трудов, становиться основой своего рода, а потом наблюдать за взрослением внуков. Это очень красивая суть жизни на земле», — поделилась руководитель Департамента ЗАГС Ольга Корягина.

Для участников праздников выступил ансамбль «Настроение» — артистам от 60 до 80 лет.

Напомним, День матери в 2026 году отмечается 29 ноября. Дата Дня матери плавающая и приходится на последнее воскресенье ноября.