В Забайкалье губернатор Александр Осипов предложил создать танцевальные кружки на базе местного дискоклуба в Балее и ввести для этого одну-две ставки учителей, сообщил корреспондент «АиФ-Забайкалье».

Как рассказали сотрудники заведения, здание нуждается в реконструкции, но на протяжении 20 лет здесь стабильно проводятся дискотеки для молодежи без инцидентов.

Руководитель региона заявил о необходимости сохранить площадку. «Можно начать с русских народных танцев, – сказал Александр Осипов. – Нужно подумать, как за два-три года организовать полезное пространство и подготовить проект решения».