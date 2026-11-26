Новое призвание в мирной жизни благодаря социальному контракту нашёл ветеран СВО Александр Климчук из Приаргунска после тяжёлого ранения, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Сумма соцконтракта составила 200 тысяч рублей. На эти средства Александр Климчук построил зернохранилище, закупил 10 свиней и корма, а также пробурил 27-метровую скважину для хознужд. Ветеран собирается разводить свиней породы дюрок с племенного завода.

«В Забайкалье есть два племзавода, где можно их купить с дальнейшим сопровождением: вакцина, паспорта и т. д. Социальные структуры, органы государственной власти помогают нам, ветеранам. Буду двигаться дальше — только вперёд!» — поделился Александр Климчук.

Социальные контракты в Забайкалье реализуют по нацпроекту «Семья», инициированному президентом России Владимиром Путиным.