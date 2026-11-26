В январе-октябре 2026 года профессиональную подготовку и повышение квалификации прошли 23,2 тысячи работников Забайкальской железной дороги. Это каждый второй сотрудник магистрали.

Работа ведётся по стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» для восполнения трудовых ресурсов и своевременного укомплектования вакансий. Обучение охватывает как рабочие профессии, так и руководителей и специалистов.

За 10 месяцев 2026 года подготовку, переподготовку и профессиональное развитие на полигоне магистрали прошли 23 193 человека. Из них 10 728 сотрудников прошли программы профессионального развития, 9 986 руководителей и специалистов повысили квалификацию, 2 479 человек подготовлены по квалифицированным рабочим профессиям.

Кроме того, в 2026 году в структурные подразделения ЗабЖД трудоустроились более 450 выпускников вузов и ссузов. Все они получили статус молодого специалиста, который даёт право на ряд льгот и социальных гарантий.

Всего на Забайкальской железной дороге трудятся 42 104 человека.