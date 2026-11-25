Участники СВО смогут размещать нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны) без проведения торгов — такой закон, направленный на поддержку ветеранов и помощь в бизнесе, приняли в двух чтениях 25 сентября на заседании Заксобрания Забайкалья, сообщил «Забайкальский рабочий».

Комментируя новый закон, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству краевого парламента Юлия Жирякова уточнила, что меру поддержки согласовали с антимонопольным органом, чтобы исключить неверную трактовку.

«То есть принятый закон не даёт каких-то излишних преференций, ущемляя интересы остальных предпринимателей. Предприниматели из числа участников СВО имеют право получить земельные участки под размещение нестационарных торговых объектов. Для них это дополнительный стимул для развития своего дела. На сегодняшний день это достаточно конкурентная сфера. То есть, принимая этот закон, мы, можно сказать, помогаем участникам СВО развивать их бизнес с нуля», — сказала Юлия Жирякова.

Депутат добавила, что вернувшиеся домой бойцы — герои, а парламентарии нацелены их всячески поддержать и дать стимул к развитию своего дела.