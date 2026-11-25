Дневные температуры до минус 3 градусов и небольшой снег будут в Чите 26 ноября, по Забайкалью местами днём температура будет до плюс 1 градуса, сообщили в Забгидрометцентре.

В Чите 26 ноября ночью ветер северо-восточный 3–8 м/с, температура опустится до минус 7–9 градусов. Днём ветер 5–10 м/с, температура составит 1–3 градуса ниже нуля.

По Забайкалью небольшой снег, ночью на западе края до умеренного. Ветер ночью северо-восточный 3–8 м/с, в отдельных районах 9–14 м/с. Температура ночью минус 7–12 градусов, местами минус 16–21 градус, по северной половине края ночная температура опустится до минус 25–30 градусов.

Днём по южной половине края порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса, местами минус 5–10 градусов, по северу края минус 13–18 градусов.