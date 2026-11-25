Доля клиентов банков, имеющих хотя бы один вклад или накопительный счёт от 1 тысячи рублей, увеличивается с 5% среди несовершеннолетних до 48% у людей старше 70 лет, следует из анализа клиентской базы ВТБ. Пик кредитной активности у россиян приходится на возраст 31–50 лет.

С возрастом меняется и структура трат. Супермаркеты остаются крупнейшей статьёй расходов во всех возрастных группах, хотя их доля колеблется: 41% у клиентов 6–18 лет, 34% у 19—30-летних и 45% у людей старше 70 лет. Заметнее всего растут расходы на здоровье — с 3% в группе 6–18 лет до 14% у клиентов старше 70 лет, а также на товары для дома — с 3% до 5–7% во взрослом возрасте. При этом доля трат на театры и кино сокращается с 6,4% до 0,2%, на спортивные товары — с 0,4% до 0,2%.

Привычка откладывать формируется постепенно: доля клиентов с вкладом или накопительным счётом растёт с 5% в группе 6–18 лет до 12% у 19—30-летних, 17% у 31—40-летних и 23% у 41—50-летних. К 51–60 годам накопления есть у 31% клиентов, к 61–70 годам — у 40%, а среди клиентов старше 70 лет — у 48%. При этом структура сбережений в старшей группе меняется: вклады есть у 35% клиентов, накопительные счета — у 29%. Самое крупное среднее пополнение накопительного счёта зафиксировано у клиентов 41–50 лет — 19,9 тысячи рублей, у клиентов до 18 лет — 9,5 тысячи рублей, у людей старше 70 лет — 11 тысяч рублей.

Кредитная активность, по данным ВТБ, достигает максимума у людей 31–50 лет: в этой возрастной группе кредит наличными есть у 14% клиентов, кредитные карты — у 11,1–12,3%, ипотека наиболее характерна для 31—40-летних — она есть у 11% против 8% у 41—50-летних и 3% у 51—60-летних. После 60 лет кредитная нагрузка снижается: у 61—70-летних кредит наличными есть у 8%, у людей старше 70 лет — у 4%, а доля автокредитов и кредитных карт в этой группе сокращается до 0,1% и 1,1% соответственно.