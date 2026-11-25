Житель Читы заявил в полицию о пропаже борсетки с паспортом, банковской картой, автомобильными ключами и более 27 тысяч рублей наличными во время переезда, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Потерпевший пояснил, что оставил сумку на бордюре, пока разгружал машину возле подъезда, и после обнаружил пропажу. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемых — 42-летних местных жителей. Проходя мимо, мужчины увидели сумку, заглянули и обнаружили там деньги. Похищенную сумму они разделили между собой.

В отношении читинцев возбудили уголовное дело о краже, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Паспорт, банковскую карту и ключи от машины изъяли и вернули потерпевшему. Похитители также возместили ему деньги.

Полиция напоминает гражданам, что нельзя оставлять без присмотра кошельки, сумки, телефоны даже ненадолго, особенно на улице или в открытом багажнике. В поездке деньги и документу нужно держать при себе.