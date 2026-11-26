Временное ограничение движения большегрузов и легкового транспорта ввели 26 ноября 2026 года на участке трассы «Байкал» в Хилокском округе на время работ по очистке дорожного полотна и ликвидации заторов, сообщили в официальном МАКС-канале «Оперштаб75».

Ограничения действуют с 795-го по 814-й км. Легковым машинам рекомендуют объезжать по региональной дороге Новая Кука — Могзон — Хилок. На месте работают наряды ДПС, они регулируют транспортные потоки и помогают водителям при необходимости.

По данным филиала Упрдор «Прибайкалье» в Чите, на участке трассы работают две комбинированные дорожные машины и грейдер. Идёт обработка противогололёдным материалом и очистка проезжей части от снега.