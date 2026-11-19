Бесплатным горячим питанием в дни несения Вахты Памяти на Мемориале «Боевой и трудовой славы забайкальцев» обеспечат юнармейцев, входящих в состав почётного караула Поста № 1. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации Читы.

Согласно документу, стоимость бесплатного горячего питания на одного юнармейца в день составляет 102,39 рубля.

«Юнармейцы ежедневно (пять раз в неделю) в дни несения Вахты Памяти на Мемориале „Боевой и Трудовой славы забайкальцев“ будут получать бесплатное горячее питание в школьной столовой один раз в день в соответствии с санитарными правилами и нормами, предъявляемыми к организации питания обучающихся», — говорится в постановлении.

Деньги на питание юнармейцев выделят из бюджета Читы.