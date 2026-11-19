Горячее водоснабжение возобновили в 17 домах на четырёх улицах в Чите, где во время гидравлических испытаний произошёл порыв теплотрассы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Надзорное ведомство инициировало проверку после публикаций об отсутствии горячей воды. Установили, что воды не было с 3 сентября 2026 года в домах на улицах Таёжной, Курнатовского, Новобульварной и Журавлёва. Порыв случился на теплотрассе бывшей котельной Машзавода, эти сети сейчас находятся на балансе Читы.

Прокуратура 15 сентября внесла мэру города представление об устранении нарушений, после чего 17 сентября ремонт завершили, подачу воды восстановили.

Дело об административном правонарушении возбудили в отношении руководителя комитета городского хозяйства администрации Читы из-за нарушения нормативных сроков прекращения подачи горячей воды.