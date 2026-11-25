Приговор вынесли двум жителям Читы, которые в составе организованной группы занимались продажей наркотиков через интернет-магазин — молодые люди получили 13 и 14 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фигурантов признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в интернете организованной группой в крупном размере. Кроме того, они незаконно хранили взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.

Суд установил, что в декабре 2024 года 27-летний читинец вступил в международную организованную группу наркоторговцев в качестве закладчика. Поддерживая связь с куратором, мужчина получал информацию о местах крупных партий запрещённых веществ, фасовал их, а также обучал соучастников и распределял доход.

В апреле 2025 года фигурант привлёк к деятельности своего знакомого. Тот предоставил свою квартиру для фасовки наркотиков, а также паковал свёртки и фотографировал тайники для отчёта перед оператором. Закладки злоумышленники размещали в том числе и возле железной дороги в Чите и округах Забайкалья. Возле железнодорожных путей мужчин и взяли с поличным во время размещения очередных закладок в мае 2025 года.

Кроме того, в феврале 2025 года инициатор деятельности незаконно купил самодельный автомат на основе автомата Калашникова и передал на хранение сообщнику. Во время обыска правоохранители обнаружили боеприпасы к оружию и порох, а также марихуану, гашиш и психоделические наркотики.

У фигурантов также конфисковали автомобиль Honda Legend, который использовали для преступной деятельности.